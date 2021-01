26 янв 2021



Новое видео EXSOM



Итальянская модерн-металл-группа EXSOM выпустит новую работу, получившую название “Red Carpet to Paradise”, 18 февраля. Первый сингл из этого диска доступен ниже.



Трек-лист:



01. Going Where Madness Shines

02. Sailing into Black

03. Listen to the Insight

04. Conflicts

05. Dirty Love

06. Drugs

07. God Is in the Rain

08. Gift of Silence

09. Panopticon

10. Frozen

11. No Gravity







