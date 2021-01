сегодня



Новый альбом SOLSTICE выйдет весной



Американская группа SOLSTICE 23 апреля на виниле (четыре варианта) и CD выпустит новую работу "Casting The Die", первую за более чем десять лет.



Трек-лист:



01. The Altruist

02. Transparent

03. Who Bleeds Whom

04. Lifeline

05. Ignite

06. Outlast

07. Seven

08. Embellishment Exposed

09. Cast The Die

10. Eyes Sewn Shut

11. Scratch





+1 -0



просмотров: 371