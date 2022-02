сегодня



Переиздание SOLSTICE выйдет весной



SOLSTICE выпустят виниловую версию альбома 2009 года “To Dust” восьмого апреля на Emanzipation Productions.



Трек-лист:



01. Black

02. To Dust

03. Honest Human Emotion

04. Conclusion Disillusion

05. Sovereignty

06. Swarm

07. Moment Of Clarity

08. Passionless

09. Extremes

10. Impressive Technology

11. The Whisper





