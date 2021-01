сегодня



Новая песня ARC OF LIFE



"Just In Sight", новая песня группы ARC OF LIFE, в состав которой входят Jon Davison, Billy Sherwood, Jay Schellen, Dave Kerzner (Sound Of Contact) и Jimmy Haun, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Arc Of Life", выходящего 12 февраля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Life Has A Way"

"Talking With Siri"

"You Make It Real"

"Until Further Notice"

"The Magic Of It All"

"Just In Sight"

7"I Want To Know You Better"

"Locked Down"

"Therefore We Are"

"The End Game"







