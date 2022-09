сегодня



Новое видео ARC OF LIFE



"All Things Considered", новое видео группы ARC OF LIFE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Don't Look Down", выход которого запланирован на 18 ноября.



Трек-лист:



"Real Time World"

"Don't Look Down"

"All Things Considered"

"Colors Come Alive"

"Let Live"

"Arc Of Life"







