|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новый альбом BAND OF SPICE выйдет весной
Группа BAND OF SPICE, в состав которой входит Spice (Spiritual Beggars, Kayser), выпустит новую работу, получившую название "The Corner Of Tomorrow", двадцать шестого марта на CD, виниле и лимитированной версии на виниле 26 марта.
Трек-лист:
"The Fading Spot"
"Call Out Your Name"
"Tehom"
"The Sharp Edge"
"By the Corner Of Tomorrow"
"Midnight Blood"
"Reglutina"
"Cold Flames"
"Rewind The Wind"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).