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Band of Spice

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Новый альбом BAND OF SPICE выйдет весной



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Группа BAND OF SPICE, в состав которой входит Spice (Spiritual Beggars, Kayser), выпустит новую работу, получившую название "The Corner Of Tomorrow", двадцать шестого марта на CD, виниле и лимитированной версии на виниле 26 марта.

Трек-лист:

"The Fading Spot"
"Call Out Your Name"
"Tehom"
"The Sharp Edge"
"By the Corner Of Tomorrow"
"Midnight Blood"
"Reglutina"
"Cold Flames"
"Rewind The Wind"

BAND OF SPICE Feat. Former SPIRITUAL BEGGARS Singer To Release By The Corner Of Tomorrow Album In March



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