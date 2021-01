сегодня



Новый альбом BAND OF SPICE выйдет весной



Группа BAND OF SPICE, в состав которой входит Spice (Spiritual Beggars, Kayser), выпустит новую работу, получившую название "The Corner Of Tomorrow", двадцать шестого марта на CD, виниле и лимитированной версии на виниле 26 марта.



Трек-лист:



"The Fading Spot"

"Call Out Your Name"

"Tehom"

"The Sharp Edge"

"By the Corner Of Tomorrow"

"Midnight Blood"

"Reglutina"

"Cold Flames"

"Rewind The Wind"







