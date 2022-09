19 сен 2022



Видео с текстом от BAND OF SPICE



Группа BAND OF SPICE, в состав которой входит Spice (Spiritual Beggars, Kayser), представила официальное видео с текстом к композициям "Offside" и "Below the Sun" из нового альбома "How We Play the Game", выход которого намечен на 23 сентября на Scarlet Records.







+0 -1



просмотров: 125