17 янв 2021



Новое видео WINTERAGE



"Orpheus And Eurydice", новое видео группы WINTERAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Inheritance Of Beauty, выпущенного 15 января на Scarlet Records:



"Ouverture"

"The Inheritance Of Beauty"

"The Wisdom Of Us"

"Of Heroes And Wonders"

"The Mutineers"

"Orpheus And Eurydice"

"Chain Of Heaven"

"La Morte Di Venere"

"Oblivion Day"

"The Amazing Toymaker"







+0 -1



просмотров: 115