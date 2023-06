сегодня



Новое видео WINTERAGE



“Simurgh The Firebird”, новое видео WINTERAGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Nekyia", выход которого намечен на седьмое июля на Scarlet Records.



Трек-лист:



“Apertio ad Profundum”

“Simurgh The Firebird”

“The Cult Of Hecate”

“Numen”

“Nekyia”

“La Fonte d’Essenza”

“Dark Enchatment”

“White Leviathan”

“Metamorphosis, A Macabre Ritual”

“Resurrectio ad Mundum” http://www.winterage.net/







