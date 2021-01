сегодня



Новый альбом WARRIOR PATH выйдет весной



Warrior Path выпустят новую работу, получившую название "The Mad King", первого марта на Symmetric Records:



01. It Has Begun (Instrumental)

02. The Mad King

03. His Wrath Will Fall

04. Beast Of Hate

05. Don’t Fear The Unknown

06. Savage Tribe

07. Avenger

08. Out From The Shadows

09. Neverending Fight

10. Last Tale https://warriorpath.bandcamp.com/

Warrior Path by Warrior Path





