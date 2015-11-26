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Новая песня WARRIOR PATH



WARRIOR PATH представили видео с текстом к Beast Of Hate ft. Daniel Heiman, которая взята из нового альбома "The Mad King", выход которой намечен на первое марта на Symmetric Records:



01. It Has Begun (Instrumental)

02. The Mad King

03. His Wrath Will Fall

04. Beast Of Hate

05. Don’t Fear The Unknown

06. Savage Tribe

07. Avenger

08. Out From The Shadows

09. Neverending Fight

10. Last Tale https://warriorpath.bandcamp.com/







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