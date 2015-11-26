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*Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN 506
*HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS 186
*MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии 158
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*THERION почти записали новый альбом 32
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Warrior Path

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|||| сегодня

Новая песня WARRIOR PATH



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WARRIOR PATH представили видео с текстом к Beast Of Hate ft. Daniel Heiman, которая взята из нового альбома "The Mad King", выход которой намечен на первое марта на Symmetric Records:

01. It Has Begun (Instrumental)
02. The Mad King
03. His Wrath Will Fall
04. Beast Of Hate
05. Don’t Fear The Unknown
06. Savage Tribe
07. Avenger
08. Out From The Shadows
09. Neverending Fight
10. Last Tale



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