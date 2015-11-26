Новая песня WARRIOR PATH

WARRIOR PATH представили видео с текстом к Beast Of Hate ft. Daniel Heiman, которая взята из нового альбома "The Mad King", выход которой намечен на первое марта на Symmetric Records:
01. It Has Begun (Instrumental)
02. The Mad King
03. His Wrath Will Fall
04. Beast Of Hate
05. Don’t Fear The Unknown
06. Savage Tribe
07. Avenger
08. Out From The Shadows
09. Neverending Fight
10. Last Tale
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