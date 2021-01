сегодня



Видео с текстом от SORCERESS OF SIN



SORCERESS OF SIN опубликовали официальное видео с текстом на песню "Empyre of Stones", которая взята из дебютного альбома Mirrored Revenge, выпущенного 27 ноября. За сведение отвечал Tom Maclean (Haken, To-Mera, Psion) в Twelve Tone Studios, а оформление создал GazJackson из Sinister Arts.



Трек-лист:



"Vixen Of Virtue"

"Multifaceted Survival"

"Mirrored Revenge"

"Wicked Distortion"

"Splintered Shard"

"Aradia"

"Echoes Of Existence"

"Parallel Lies"

"Cold Carnality"

"Empyre Of Stones"







