сегодня



Видео с текстом от SORCERESS OF SIN



SORCERESS OF SIN опубликовали официальное видео с текстом к песне "Massacre Of Meridian", которая взята из нового альбома "Constantine", выходящего шестого августа. https://www.sorceressofsin.com/







+0 -0



просмотров: 146