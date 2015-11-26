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Abstrakt

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Новое видео ABSTRAKT



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"Etherstorms", новое видео группы ABSTRAKT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Uncreation, выходящего 25 февраля на Inverse Records. 

Трек-лист:

"Ex Vanitas"
"From Chaos to Creation"
"Etherstorms"
"The Great Chasm of Humanity"
"Prophet of Fire"
"The Ascendant"
"Inferno"
"Radiant Darkness"
"Screaming for Vengeance"
"Uncreation"

Finnish Symphonic Black Metallers ABSTRAKT Release New Single / Video "Etherstorms" В 



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