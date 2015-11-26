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Новое видео ABSTRAKT



"Etherstorms", новое видео группы ABSTRAKT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Uncreation, выходящего 25 февраля на Inverse Records.



Трек-лист:



"Ex Vanitas"

"From Chaos to Creation"

"Etherstorms"

"The Great Chasm of Humanity"

"Prophet of Fire"

"The Ascendant"

"Inferno"

"Radiant Darkness"

"Screaming for Vengeance"

"Uncreation"

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