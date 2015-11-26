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Abstrakt

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Видео с текстом от ABSTRAKT



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Финская симфоник-дэт/блэк-металл-группа ABSTRAKT опубликовала официальное видео с текстом на песню "Inferno", которая взята из альбома "Uncreation", выпущенного двадцать пятого февраля на Inverse Records.

Трек-лист:

"Ex Vanitas"
"From Chaos to Creation"
"Etherstorms"
"The Great Chasm of Humanity"
"Prophet of Fire"
"The Ascendant"
"Inferno"
"Radiant Darkness"
"Screaming for Vengeance"
"Uncreation"

Finnish Symphonic Black Metallers ABSTRAKT Release New Single / Lyric Video



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