Видео с текстом от ABSTRAKT

Финская симфоник-дэт/блэк-металл-группа ABSTRAKT опубликовала официальное видео с текстом на песню "Inferno", которая взята из альбома "Uncreation", выпущенного двадцать пятого февраля на Inverse Records.
Трек-лист:
"Ex Vanitas"
"From Chaos to Creation"
"Etherstorms"
"The Great Chasm of Humanity"
"Prophet of Fire"
"The Ascendant"
"Inferno"
"Radiant Darkness"
"Screaming for Vengeance"
"Uncreation"
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