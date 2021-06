сегодня



Видео с текстом от ABSTRAKT



Финская симфоник-дэт/блэк-металл-группа ABSTRAKT опубликовала официальное видео с текстом на песню "Inferno", которая взята из альбома "Uncreation", выпущенного двадцать пятого февраля на Inverse Records.



Трек-лист:



"Ex Vanitas"

"From Chaos to Creation"

"Etherstorms"

"The Great Chasm of Humanity"

"Prophet of Fire"

"The Ascendant"

"Inferno"

"Radiant Darkness"

"Screaming for Vengeance"

"Uncreation"







