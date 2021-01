сегодня



Новое видео THE PLAGUE



"Spawn Of Monstrosity", новое видео группы THE PLAGUE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Within Death, выходящего 30 апреля на CD и виниле на Bitter Loss Records.



Трек-лист:



"Mind Eraser"

"Torment The Living"

"Spawn Of Monstrosity"

"Effigy Of The Rotten"

"Hand Of Greed"

"Drones"

"Slave To Addiction"

"Dismal Solitude"

"Within Death"

"Festering In Sickness"







