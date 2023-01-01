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*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 43
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 33
*Цветные винилы от METALLICA 28
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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The Plague

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Страна
AustraliaАвстралия
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|||| сегодня

Новое видео THE PLAGUE



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"Impulsive Convulsions", новое видео группы THE PLAGUE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Erosion Of Gods, выход которого намечен на 27 октября на Brilliant Emperor Records:

"Harbinger Of The Abyss"
"Hacked And Butchered"
"Living Catatonic"
"Impulsive Convulsions" 
"Incinerated"
"Desolate Wasteland"
"Rotten, Dried, And Mummified"
"Roadside Burial"
"Entrenched In Decay"
"Erosion Of Gods"

THE PLAGUE Announce New Album Erosion Of Gods, Reveal Video For "Impulsive Convulsions"




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