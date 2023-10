сегодня



Новое видео THE PLAGUE



"Impulsive Convulsions", новое видео группы THE PLAGUE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Erosion Of Gods, выход которого намечен на 27 октября на Brilliant Emperor Records:



"Harbinger Of The Abyss"

"Hacked And Butchered"

"Living Catatonic"

"Impulsive Convulsions"

"Incinerated"

"Desolate Wasteland"

"Rotten, Dried, And Mummified"

"Roadside Burial"

"Entrenched In Decay"

"Erosion Of Gods"







+0 -0



просмотров: 161