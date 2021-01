23 янв 2021



Видео с текстом от ANGELUS APATRIDA



ANGELUS APATRIDA представили официальное видео с текстом к "The Age Of Disinformation". Эта песня взята из альбома Angelus Apatrida, выходящего пятого февраля на Century Media Records. За сведение материала отвечал Christopher "Zeuss" Harris (Rob Zombie, Overkill, Hatebreed, Municipal Waste, Shadows Fall) в Planet-Z. За оформление отвечал Gyula Havancsák (Annihilator, Destruction, Stratovarius).



Трек-лист:



1. Indoctrinate 05:39

2. Bleed the Crown 04:26

3. The Age of Disinformation 04:42

4. Rise or Fall 03:36

5. Childhood's End 03:49

6. Disposable Liberty 04:21

7. We Stand Alone 04:11

8. Through the Glass 05:41

9. Empire of Shame 04:17

10. Into the Well 05:47 http://www.angelusapatrida.com/







