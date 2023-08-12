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CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ...
43
GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми»
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Новое видео DOKKEN
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Боруссия грохнула IRON MAIDEN
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Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!»
21
все новости группы
Angelus Apatrida
Испания
Thrash Metal
http://www.angelusapatrida.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/angelusapatrida
Facebook:
http://www.facebook.com/angelusapatrida
12 авг 2023
:
Новое видео ANGELUS APATRIDA
11 июн 2023
:
Документальный фильм от ANGELUS APATRIDA
21 янв 2022
:
Новое видео ANGELUS APATRIDA
19 фев 2021
:
ANGELUS APATRIDA первые
5 фев 2021
:
Новое видео ANGELUS APATRIDA
23 янв 2021
:
Видео с текстом от ANGELUS APATRIDA
10 янв 2021
:
Новое видео ANGELUS APATRIDA
23 ноя 2020
:
Новое видео ANGELUS APATRIDA
22 апр 2018
:
Новое видео ANGELUS APATRIDA
27 мар 2018
:
Новое видео ANGELUS APATRIDA
25 фев 2018
:
Новая песня ANGELUS APATRIDA
9 окт 2015
:
ANGELUS APATRIDA выпустят сплит
24 фев 2015
:
Новое видео ANGELUS APATRIDA
17 янв 2015
:
Новый альбом ANGELUS APATRIDA доступен для прослушивания
10 янв 2015
:
Видео с текстом от ANGELUS APATRIDA
19 дек 2014
:
Новое видео ANGELUS APATRIDA
23 ноя 2014
:
Тизер нового альбома ANGELUS APATRIDA
28 окт 2014
:
Новый альбом ANGELUS APATRIDA выйдет в январе
1 ноя 2013
:
Обложка и трек-лист переиздания ANGELUS APATRIDA
18 апр 2013
:
ANGELUS APATRIDA планируют переиздание первых альбомов
26 ноя 2012
:
Видео с текстом от ANGELUS APATRIDA
19 апр 2012
:
Новое видео ANGELUS APATRIDA
16 мар 2012
:
Новая песня ANGELUS APATRIDA
9 мар 2012
:
Обложка нового альбома ANGELUS APATRIDA
27 фев 2012
:
Новый альбом ANGELUS APATRIDA выйдет в апреле
15 дек 2011
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ANGELUS APATRIDA записывают новый альбом
2 ноя 2010
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Новое видео ANGELUS APATRIDA
4 июл 2010
:
Новая песня ANGELUS APATRIDA
26 май 2010
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Трек-лист и обложка нового альбома ANGELUS APATRIDA
сегодня
Новое видео ANGELUS APATRIDA
Cold, новое видео ANGELUS APATRIDA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Aftermath”, выход которого намечен на 20 октября.
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12 авг 2023
Lord Iscariah
Охуенные чуваки! Жду новый альбом. Трек хорош!
просмотров: 214
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
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Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).