26 янв 2021



Гитарист AMORPHIS в SILVER LAKE



Nuclear Blast Records объявили о заключении контракта с группой SILVER LAKE, основателем которой является гитарист AMORPHIS Esa Holopainen. Он использовал время на карантине, чтобы осуществить давнюю мечту по записи сольного альбома.



Он сказал:



«Как некоторые из вас могли заметить, я работал над своим первым сольным альбомом. Ну на самом деле я бы предпочёл назвать это проектом, который я веду, так в работе принимали разные музыканты и вокалисты, которых я имел большую честь встретить за эти годы.



Эта идея была у меня в голове уже достаточно давно, и сейчас, когда COVID-19 сильно ударил по всем нам, пришло время проявить креативность и начать этот проект.



Он получил название SILVER LAKE и я очень рад объявить, что SILVER LAKE теперь подписал контракт с Nuclear Blast, что было очень очевидным выбором, так как NB также является звукозаписывающим лейблом AMORPHIS, и я очень хорошо знаком со всем персоналом лейбла. Ещё один естественный шаг — это то, что Grey Beard Concerts & Management также управляет моими сольными выступлениями.



Я с нетерпением жду возможности рассказать больше новостей об артистах, которые сотрудничают со мной в этом проекте!»



Маркус Штайгер, владелец и генеральный директор Nuclear Blast Tonträger Produktion und Vertriebs GmbH, добавляет:



«Старая дружба, продолжающаяся почти три десятилетия и восходящая к самым истокам AMORPHIS, связывает меня с Esa'ой Holopainen'ом. Тогда мы только-только лицензировали группу от Relapse для европейского рынка.



Esa Holopainen — замечательный гитарист, чья новаторская манера игры превосходно узнаваема. Вы можете сразу же понять, что это он, как только услышите запись, на которой он играет. И для нас было совершенно естественно работать вместе над выпуском его сольного альбома.



Я был так удивлён, насколько разнообразно звучал конечный продукт и как Esa продолжает раскрывать скрытые стороны своей музыки. Тот факт, что многие друзья работали над альбомом в качестве гостей, делает эту фантастическую запись совершенной, и я убежден, что она понравится не только поклонникам AMORPHIS.



Я хочу поблагодарить Esa'у за его преданность и за эту поистине прекрасную жемчужину!»







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