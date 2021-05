5 май 2021



Трейлер нового альбома SILVER LAKE



SILVER LAKE опубликовали трейлер к дебютному альбому "Silver Lake", выход которого намечен на 28 мая на Nuclear Blast:



"Silver Lake" (instrumental)

"Sentiment" (feat. Jonas Renkse of Katatonia)

"Storm" (feat. Håkan Hemlin of Nordman)

"Ray Of Light" (feat. Einar Solberg of Leprous)

"Alkusointu" (feat. Vesa-Matti Loiri)

"In Her Solitude" (feat Tomi Joutsen of Amorphis)

"Promising Sun" (feat. Björn 'Speed' Strid of Soilwork / The Night Flight Orchestra)

"Fading Moon" (feat. Anneke Van Giersbergen)

"Apprentice" (feat. Jonas Renkse of Katatonia)







