26 янв 2021



PLASTIC TEARS на Wormholedeath



Финская группа PLASTIC TEARS заключила контракт с Wormholedeath Records на издание альбома "Anthems For Misfits". Обложка и трек-лист выглядят следующим образом:



"Doomsday Girls"

"Riot Zone"

"Clash In The Night"

"Look Of Lies"

"Hallucinations"

"Divine"

"Radar Eyes"

"Restless Outsider"

"Nobody Likes A Crybaby"

"Candlelight Hate Affair"

"Communication"

"Imaginary Virgin Mary"



Одна из песен из этого релиза, "Communication", доступна ниже.







