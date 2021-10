сегодня



Новое видео PLASTIC TEARS



"Doomsday Girls", новое видео группы PLASTIC TEARS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Anthems For Misfits".



Трек-лист:



"Doomsday Girls"

"Riot Zone"

"Clash In The Night"

"Look Of Lies"

"Hallucinations"

"Divine"

"Radar Eyes"

"Restless Outsider"

"Nobody Likes A Crybaby"

"Candlelight Hate Affair"

"Communication"

"Imaginary Virgin Mary"







+0 -0



просмотров: 102