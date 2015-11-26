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все новости группы
Coronatus
Германия
Gothic Metal
http://www.coronatus.net
Myspace:
http://www.myspace.com/coronatus
Facebook:
https://www.facebook.com/CoronatusOfficial
26 янв 2021
:
CORONATUS сменили вокалистку
14 ноя 2019
:
Новый сингл CORONATUS
15 окт 2019
:
Новый альбом CORONATUS выйдет осенью
14 окт 2019
:
Новый сингл CORONATUS
19 июн 2016
:
Последний альбом CORONATUS доступен для прослушивания
1 дек 2015
:
Новое видео CORONATUS
26 ноя 2015
:
Новая песня CORONATUS
19 авг 2015
:
CORONATUS готовятся к записи
18 июн 2015
:
Новое видео CORONATUS
16 дек 2014
:
CORONATUS опубликовали видео на композицию "The Elvenwell (I Can Give You)"
29 окт 2014
:
Перемены состава в CORONATUS
15 окт 2014
:
Новая песня CORONATUS
19 апр 2014
:
Новое видео CORONATUS
24 июл 2013
:
Новый альбом CORONATUS выйдет в октябре
18 янв 2013
:
CORONATUS начнут запись в мае
10 дек 2012
:
Новое видео CORONATUS
4 дек 2012
:
Компиляция от CORONATUS
15 ноя 2011
:
Трек-лист нового альбома CORONATUS
2 окт 2011
:
Новое видео CORONATUS
4 май 2011
:
Концертное видео CORONATUS
2 июл 2010
:
Новая вокалистка в CORONATUS
8 июн 2010
:
Новый видеоклип CORONATUS
26 янв 2021
CORONATUS
сменили вокалистку
CORONATUS объявили о том, что расстаются с Mareike Makosch, которую заменит Moni Francis. Кроме того, группа занята работой над материалом для нового альбома.
http://www.coronatus.net
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).