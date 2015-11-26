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Coronatus

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16 ноя 2021 : 		 Новое видео CORONATUS

28 окт 2021 : 		 Новое видео CORONATUS

26 янв 2021 : 		 CORONATUS сменили вокалистку

14 ноя 2019 : 		 Новый сингл CORONATUS

15 окт 2019 : 		 Новый альбом CORONATUS выйдет осенью

14 окт 2019 : 		 Новый сингл CORONATUS

19 июн 2016 : 		 Последний альбом CORONATUS доступен для прослушивания

1 дек 2015 : 		 Новое видео CORONATUS

26 ноя 2015 : 		 Новая песня CORONATUS

19 авг 2015 : 		 CORONATUS готовятся к записи

18 июн 2015 : 		 Новое видео CORONATUS

16 дек 2014 : 		 CORONATUS опубликовали видео на композицию "The Elvenwell (I Can Give You)"

29 окт 2014 : 		 Перемены состава в CORONATUS

15 окт 2014 : 		 Новая песня CORONATUS

19 апр 2014 : 		 Новое видео CORONATUS

24 июл 2013 : 		 Новый альбом CORONATUS выйдет в октябре

18 янв 2013 : 		 CORONATUS начнут запись в мае

10 дек 2012 : 		 Новое видео CORONATUS

4 дек 2012 : 		 Компиляция от CORONATUS

15 ноя 2011 : 		 Трек-лист нового альбома CORONATUS

2 окт 2011 : 		 Новое видео CORONATUS

4 май 2011 : 		 Концертное видео CORONATUS

2 июл 2010 : 		 Новая вокалистка в CORONATUS

8 июн 2010 : 		 Новый видеоклип CORONATUS
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|||| сегодня

Новое видео CORONATUS



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"Williwaw", новое видео CORONATUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Atmosphere", выходящего третьего декабря на Massacre Records.




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