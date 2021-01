26 янв 2021



A DAY TO REMEMBER исполнили новую песню



В ходе акустического стрима "A Day To Remember: Live At The Audio Compound", группа A DAY TO REMEMBER исполнила новую композицию "Everything We Need".



Сет-лист:



00:54 Mindreader



03:59 I Surrender



07:49 Resentment



11:56 Already Gone



16:18 If It Means A Lot Too You



20:23 Rescue Me



24:50 Take Cover



27:32 Everything We Need



30:41 Degenerates













+0 -1



просмотров: 199