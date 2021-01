сегодня



Новая песня группы A DAY TO REMEMBER



"Everything We Need", новая песня группы A DAY TO REMEMBER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "You're Welcome", выход которого запланирован на пятое марта/



Трек-лист:



01. Brick Wall



02. Mindreader



03. Bloodsucker



04. Last Chance to Dance (Bad Friend)



05. F.Y.M.



06. High Diving



07. Resentment



08. Looks Like Hell



09. Viva La Mexico



10. Only Money



11. Degenerates



12. Permanent



13. Re-Entry



14. Everything We Need













