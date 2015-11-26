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Sorizon

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27 янв 2021 : 		 Новые песни SORIZON
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|||| 27 янв 2021

Новые песни SORIZON



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"Imminent Contact" и "Thanatos Rising", новые песни группы SORIZON, доступны для прослушивания ниже. Эти треки взяты из альбома Thanatos Rising, выход которого запланирован на 26 февраля. За оформление отвечал Eliran Kantor (Testament, Sodom, Havok):

"Descending Into Darkness"
"Thanatos Rising"
"A Distant Echo"
"Lost In A Dream"
"Eternity’s Door"
"Prisoner To Yourself"
"Hidden Evils"
"Imminent Contact"
"Destined For Despair"
"Awaken To This Light"
"Virtual Deception"
"Worth And Wisdom"

SORIZON - Thanatos Rising Album Details Revealed



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