Новое видео SORIZON

"Thanatos Rising", новое видео группы SORIZON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Thanatos Rising, выходящего 26 февраля:



"Descending Into Darkness"

"Thanatos Rising"

"A Distant Echo"

"Lost In A Dream"

"Eternity’s Door"

"Prisoner To Yourself"

"Hidden Evils"

"Imminent Contact"

"Destined For Despair"

"Awaken To This Light"

"Virtual Deception"

"Worth And Wisdom"







