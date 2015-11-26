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Genghis Tron

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|||| 27 янв 2021

Новое видео GENGHIS TRON



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"Dream Weapon", новое видео группы GENGHIS TRON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Dream Weapon, выходящего 26 марта на CD и виниле на Relapse Records:

"Exit Perfect Mind"
"Pyrocene
"Dream Weapon"
"Desert Stairs"
"Alone In The Heart Of The Light"
"Ritual Circle"
"Single Black Point"
"Great Mother"

GENGHIS TRON To Release Dream Weapon Album In March; Title Track Music Video Streaming



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