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27 янв 2021
Новое видео GENGHIS TRON
"Dream Weapon", новое видео группы GENGHIS TRON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Dream Weapon, выходящего 26 марта на CD и виниле на Relapse Records:
"Exit Perfect Mind"
"Pyrocene
"Dream Weapon"
"Desert Stairs"
"Alone In The Heart Of The Light"
"Ritual Circle"
"Single Black Point"
"Great Mother"
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