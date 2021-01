27 янв 2021



Новое видео GENGHIS TRON



"Dream Weapon", новое видео группы GENGHIS TRON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Dream Weapon, выходящего 26 марта на CD и виниле на Relapse Records:



"Exit Perfect Mind"

"Pyrocene

"Dream Weapon"

"Desert Stairs"

"Alone In The Heart Of The Light"

"Ritual Circle"

"Single Black Point"

"Great Mother"







+0 -1



просмотров: 222