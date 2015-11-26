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17 фев 2021
Новая песня GENGHIS TRON
"Ritual Circle", новая песня группы GENGHIS TRON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Dream Weapon, выходящего 26 марта на CD и виниле на Relapse Records:
"Exit Perfect Mind"
"Pyrocene
"Dream Weapon"
"Desert Stairs"
"Alone In The Heart Of The Light"
"Ritual Circle"
"Single Black Point"
"Great Mother"
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