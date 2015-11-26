17 фев 2021



Новая песня GENGHIS TRON



"Ritual Circle", новая песня группы GENGHIS TRON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Dream Weapon, выходящего 26 марта на CD и виниле на Relapse Records:



"Exit Perfect Mind"

"Pyrocene

"Dream Weapon"

"Desert Stairs"

"Alone In The Heart Of The Light"

"Ritual Circle"

"Single Black Point"

"Great Mother"







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