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Genghis Tron

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|||| 17 фев 2021

Новая песня GENGHIS TRON



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"Ritual Circle", новая песня группы GENGHIS TRON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Dream Weapon, выходящего 26 марта на CD и виниле на Relapse Records:

"Exit Perfect Mind"
"Pyrocene
"Dream Weapon"
"Desert Stairs"
"Alone In The Heart Of The Light"
"Ritual Circle"
"Single Black Point"
"Great Mother"

GENGHIS TRON Share New Song "Ritual Circle"; Audio



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