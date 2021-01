сегодня



GATECREEPER на Nuclear Blast



GATECREEPER заключили соглашение с Nuclear Blast. Их новый ЕР "An Unexpected Reality" попал в Billboard's Top 40 Albums и занял первое место в чартах Top New Artists Albums.



Трек-лист:



"Starved"

"Sick of Being Sober"

"Rusted Gold"

"Imposter Syndrome"

"Amputation"

"Depraved Not Deprived"

"Superspreader"

"Emptiness"







просмотров: 167