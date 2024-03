сегодня



Новое видео GATECREEPER



"The Black Curtain", новое видео группы GATECREEPER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Dark Superstition, выходящего 17 мая на Nuclear Blast Records:



"Dead Star"

"Oblivion"

"The Black Curtain"

"Masterpiece Of Chaos"

"Superstitious Vision"

"A Chilling Aura"

"Caught In The Treads"

"Flesh Habit"

"Mistaken For Dead"

"Tears Fall From The Sky"







