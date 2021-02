сегодня



Новая песня NECROTTED



"My Mental Castration", новая песня группы NECROTTED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Operation: Mental Castration", выход которого запланирован на 19 марта 2021 года на Reaper Entertainment.



Трек-лист:



“My Mental Castration”

“Compulsory Comsumption”

“Asocial Media Whore”

“Work Hard, Gain Nothing”

“Happy Dysphoria”

“Abhorrence And Anxiety”

“The Burning Emptiness In Me”

“Drained”

“Mirror’s Malicious Glance”

“Cynic Suicide”







