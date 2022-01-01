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Почему EXODUS не стали популярными?
36
Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA
19
Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома
18
Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине
14
PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a
13
Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку»
10
DARK FORTRESS всё
9
Сколько гитар SLASH берёт с собой в тур?
9
Название нового альбома OVERKILL
8
Мультикамерная съемка полного выступления PANTERA
6
Фраза, имя группы
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Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Почему EXODUS не стали популярными?
36
Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA
19
Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома
18
Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине
14
PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a
13
все новости группы
Necrotted
Германия
Death Core
http://www.necrotted.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/necrotted
Facebook:
http://www.facebook.com/NECROTTED
13 дек 2022
:
Новое видео NECROTTED
8 дек 2021
:
Концертное видео NECROTTED
3 фев 2021
:
Новая песня NECROTTED
21 июн 2020
:
NECROTTED на Reaper Entertainment
30 авг 2017
:
Новая песня NECROTTED
28 июл 2017
:
Новый альбом NECROTTED выйдет осенью
28 окт 2014
:
Новое видео NECROTTED
10 окт 2014
:
Новое видео NECROTTED
7 окт 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома NECROTTED
сегодня
Новое видео NECROTTED
Reich Der Gier, новое видео NECROTTED, доступно для просмотра ниже.
http://www.necrotted.com/
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Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет