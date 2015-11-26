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Baron Carta

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Музыканты PRIMAL FEAR, PYRAMAZE, SEVERED FIFTH в BARON CARTA



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Группа BARON CARTA, в состав которой входят Jono Bacon (Severed Fifth), Ralf Scheepers (Primal Fear, Gamma Ray) и Morten Gade Sørensen (Pyramaze, Anubis Gate), опубликовали официальное видео с текстом на песню “Devil To Send”. За сведение отвечал Jacob Hansen (Volbeat, The Black Dahlia Murder, Destruction, Primal Fear).

BARON CARTA Release Step Into The Plague Debut Feat. PRIMAL FEAR, PYRAMAZE, SEVERED FIFTH Members



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