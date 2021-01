сегодня



Музыканты PRIMAL FEAR, PYRAMAZE, SEVERED FIFTH в BARON CARTA



Группа BARON CARTA, в состав которой входят Jono Bacon (Severed Fifth), Ralf Scheepers (Primal Fear, Gamma Ray) и Morten Gade Sørensen (Pyramaze, Anubis Gate), опубликовали официальное видео с текстом на песню “Devil To Send”. За сведение отвечал Jacob Hansen (Volbeat, The Black Dahlia Murder, Destruction, Primal Fear).







