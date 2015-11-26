Музыканты PRIMAL FEAR, PYRAMAZE, SEVERED FIFTH в BARON CARTA
Группа BARON CARTA, в состав которой входят Jono Bacon (Severed Fifth), Ralf Scheepers (Primal Fear, Gamma Ray) и Morten Gade Sørensen (Pyramaze, Anubis Gate), опубликовали официальное видео с текстом на песню “Devil To Send”. За сведение отвечал Jacob Hansen (Volbeat, The Black Dahlia Murder, Destruction, Primal Fear).
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