|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Вокалист PRIMAL FEAR на новом сингле BARON CARTA
"Altrincham", новое видео с текстом группы BARON CARTA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из будущего альбома "In A Concrete Room". Трек записан с участием Ralf'а Scheepers'а (Primal Fear) и Morten'а Gade Sorensen'а (Pyramaze, Anubis Gate). Он основан на реальной истории противостояния лорда Олтринчема и королевы Елизаветы Второй. |
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).