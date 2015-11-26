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Вокалист PRIMAL FEAR на новом сингле BARON CARTA



"Altrincham", новое видео с текстом группы BARON CARTA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из будущего альбома "In A Concrete Room". Трек записан с участием Ralf'а Scheepers'а (Primal Fear) и Morten'а Gade Sorensen'а (Pyramaze, Anubis Gate). Он основан на реальной истории противостояния лорда Олтринчема и королевы Елизаветы Второй.

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