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Вокалист PRIMAL FEAR на новом сингле BARON CARTA



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"Altrincham", новое видео с текстом группы BARON CARTA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из будущего альбома "In A Concrete Room". Трек записан с участием Ralf'а Scheepers'а (Primal Fear) и Morten'а Gade Sorensen'а (Pyramaze, Anubis Gate). Он основан на реальной истории противостояния лорда Олтринчема и королевы Елизаветы Второй.

PRIMAL FEAR Singer RALF SCHEEPERS Featured On New BARON CARTA Single



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