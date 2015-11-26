Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN 218
*HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS 97
*MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии 85
*ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Med... 84
*Честер Беннингтон очень переживал из-за критики последнего м... 27
[= ||| все новости группы



*

Heaven & Hell

*



3 фев 2021 : 		 HEAVEN & HELL могли продолжить с Rob'ом

31 авг 2019 : 		 Видео с последней автограф-сессии HEAVEN & HELL

28 авг 2015 : 		 BILL WARD: «Плохой контракт и расхождение во мнениях с одним из участников» стали причиной ухода из HEAVEN & HELL

12 май 2013 : 		 Репортаж о релиз-вечеринке HEAVEN & EARTH

29 мар 2011 : 		 Детали Blu-Ray издания HEAVEN & HELL

9 фев 2011 : 		 Blu-Ray издание HEAVEN & HELL "Live At Radio City Music Hall" выйдет с бонусами

25 ноя 2010 : 		 WENDY DIO считает, что HEAVEN & HELL должны продолжать писать музыку , сменив название коллектива

19 ноя 2010 : 		 Любимые песни VINNY APPICE

16 ноя 2010 : 		 Фрагмент нового DVD HEAVEN & HELL

4 ноя 2010 : 		 E-Card от HEAVEN & HELL

27 окт 2010 : 		 Трейлер нового DVD HEAVEN & HELL

16 окт 2010 : 		 Детали концертного релиза HEAVEN & HELL

28 сен 2010 : 		 Новый релиз HEAVEN & HELL в ноябре

24 авг 2010 : 		 GEEZER BUTLER хочет продолжать играть с TONY IOMMI и VINNY APPICE'ом

11 авг 2010 : 		 У TONY IOMMI украли гитару

29 июл 2010 : 		 Аудиоверсия прощального концерта HEAVEN & HELL

26 июл 2010 : 		 Участники HEAVEN & HELL отыграли концерт-посвящение DIO

13 июл 2010 : 		 GEEZER BUTLER о концерте памяти DIO

9 июл 2010 : 		 TONY IOMMI сказал, что будущий концерт памяти DIO будет единственным

7 июн 2010 : 		 Видео с последнего концерта RONNIE JAMES'a DIO

30 май 2010 : 		 Техники HEAVEN & HELL о DIO

17 май 2010 : 		 TONY IOMMI о смерти DIO

5 май 2010 : 		 HEAVEN & HELL отменили все летние концерты

23 фев 2010 : 		 Bill Ward о том, почему ушёл из HEAVEN & HELL

6 янв 2010 : 		 Здоровье барабанщика HEAVEN & HELL улучшается

30 ноя 2009 : 		 Ударнику HEAVEN & HELL предстоит операция
Показать далее
| - |

|||| сегодня

HEAVEN & HELL могли продолжить с Rob'ом



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего интервью Vinny Appice вспомнил о двух концертах BLACK SABBATH, которые они играли с вокалистом JUDAS PRIEST в ноябре 1992 года:

«Ронни не хотел делать эти шоу; он не хотел выходить на разогрев перед Ozzy, потому что кто знает, что там может случиться. И в итоге он от них отказался. Но Tony [Iommi] и Geezer [Butler] очень хотели отыграть эти концерты, и у нас получился небольшой конфликт. В итоге было решено, что мы будем играть. А я оказался меж двух огней — что мне делать? Я сел с Ронни поговорить и сказать: "Слушай, я ни за тех, ни за других. Что ты предлагаешь? Я не хочу оставлять их в подвешенном состоянии — у них мало времени, чтобы найти другого барабанщика, и я не хочу рушить все связи с тобой, я хочу играть с тобой и дальше". А он ответил: "Сделай это. Ты должен это сделать. Ты не можешь оставить их без барабанщика". Так что мы договорились о том, что мы будем делать.

Мы играли в Фениксе с Ронни, а на следующий день был выходной. Так что на следующий день мы собирались репетировать с Rob'ом Halford'ом. И было весьма забавно — обычная репетиция, и тут появились Rob Halford, Iommi, Butler, я. И люди, которые там были, такие: "Ёппушки-воробушки, что за нах-то такой? Что происходит?!" Я помню их лица — все были напуганы.

Так что мы репетировали с Rob'ом около двух-трёх часов и гоняли песни, которые я раньше никогда не играл; это были песни из репертуара с Ozzy. Единственное, что мы делали из эры Ронни, — всего пара тем, одной из которых была "Heaven And Hell". В итоге у нас целый сет новых песен, я их не играл вовсе, а Tony и Geezer играли достаточно давно. А теперь мы ещё выступаем с Rob'ом, и мы на взводе. "О чёрт". У тебя нет этой уверенности: "Чувак, мы отыграли с тобой весь тур". Этой уверенности просто не было. Так что да — было несколько нервозно.

Мы вышли, и всё звучало здорово — Rob был убоен. Только вот телесуфлёр отключился. К счастью, все слова были на полу на бумаге, но он их не видел. И ему пришлось встать на одно колено чтобы прочитать грёбаные тексты!

Это было здорово. Звучало здорово. Людям понравилось. Было хорошо. Потом были разговоры о том, что мы, может быть, дальше продолжим с Rob'ом. И ещё были разговоры после смерти Ронни [в 2010 году], после того, как все немного успокоятся, сделать что-то вместе. И на самом деле Rob хотел реализации этой задумки, он желал это сделать. Когда я увидела его где-то на вручении наград, он сказал мне: "Я поговорю с Tony". А недавно я послал сообщение менеджменту: "Эй, мы могли бы легко сделать альбом и даже не встречаться, как в наши дни всё и происходит, и сделать его с Rob'ом"».

VINNY APPICE Says There Was Talk About HEAVEN & HELL Carrying On With ROB HALFORD After RONNIE JAMES DIO








Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 5 )

AlexTronenko


3 фев 2021, 13:17		вот специально заморочился, нашел сет листы концертов БС с Дио и с Хэлфордом. в 92 на концерте с Робом они сыграли 13 песен, и только 4 из них Винни никогда не играл, остальные или в 82 и в 92 игрались с Дио, так что тут Винни чтто путает ))

Red One


3 фев 2021, 15:03		Т е, Black Sabbath играли на разогреве у Ozzy?

AlexTronenko


3 фев 2021, 15:21		да в 92 году, 2 концерта. сначала играли Саббат в составе - Хэлфорд,Айомми,Батлер,Эппис, на Параноид выходил Оззи и Билл Уорд и потом Оззи свой сет

Ed Hunter


3 фев 2021, 15:22		Это были последние 2 концерта тура, так же как и у первого прощального тура Оззи, там открывали Sepultura, потом BS и Оззи был хедлайнер. На втором концерте они на 4 песни в классическом составе воссоединились, видимо спецом так договорились под прощание Оззи.

AlexTronenko


3 фев 2021, 15:24		да Ed Hunter прав 4 песни играли в классическом составе ), перепутал чуток


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1068

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом