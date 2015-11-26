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HEAVEN & HELL могли продолжить с Rob'ом



В рамках недавнего интервью Vinny Appice вспомнил о двух концертах BLACK SABBATH, которые они играли с вокалистом JUDAS PRIEST в ноябре 1992 года:



«Ронни не хотел делать эти шоу; он не хотел выходить на разогрев перед Ozzy, потому что кто знает, что там может случиться. И в итоге он от них отказался. Но Tony [Iommi] и Geezer [Butler] очень хотели отыграть эти концерты, и у нас получился небольшой конфликт. В итоге было решено, что мы будем играть. А я оказался меж двух огней — что мне делать? Я сел с Ронни поговорить и сказать: "Слушай, я ни за тех, ни за других. Что ты предлагаешь? Я не хочу оставлять их в подвешенном состоянии — у них мало времени, чтобы найти другого барабанщика, и я не хочу рушить все связи с тобой, я хочу играть с тобой и дальше". А он ответил: "Сделай это. Ты должен это сделать. Ты не можешь оставить их без барабанщика". Так что мы договорились о том, что мы будем делать.



Мы играли в Фениксе с Ронни, а на следующий день был выходной. Так что на следующий день мы собирались репетировать с Rob'ом Halford'ом. И было весьма забавно — обычная репетиция, и тут появились Rob Halford, Iommi, Butler, я. И люди, которые там были, такие: "Ёппушки-воробушки, что за нах-то такой? Что происходит?!" Я помню их лица — все были напуганы.



Так что мы репетировали с Rob'ом около двух-трёх часов и гоняли песни, которые я раньше никогда не играл; это были песни из репертуара с Ozzy. Единственное, что мы делали из эры Ронни, — всего пара тем, одной из которых была "Heaven And Hell". В итоге у нас целый сет новых песен, я их не играл вовсе, а Tony и Geezer играли достаточно давно. А теперь мы ещё выступаем с Rob'ом, и мы на взводе. "О чёрт". У тебя нет этой уверенности: "Чувак, мы отыграли с тобой весь тур". Этой уверенности просто не было. Так что да — было несколько нервозно.



Мы вышли, и всё звучало здорово — Rob был убоен. Только вот телесуфлёр отключился. К счастью, все слова были на полу на бумаге, но он их не видел. И ему пришлось встать на одно колено чтобы прочитать грёбаные тексты!



Это было здорово. Звучало здорово. Людям понравилось. Было хорошо. Потом были разговоры о том, что мы, может быть, дальше продолжим с Rob'ом. И ещё были разговоры после смерти Ронни [в 2010 году], после того, как все немного успокоятся, сделать что-то вместе. И на самом деле Rob хотел реализации этой задумки, он желал это сделать. Когда я увидела его где-то на вручении наград, он сказал мне: "Я поговорю с Tony". А недавно я послал сообщение менеджменту: "Эй, мы могли бы легко сделать альбом и даже не встречаться, как в наши дни всё и происходит, и сделать его с Rob'ом"».



















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