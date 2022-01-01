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*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
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Heaven & Hell

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TONY IOMMI заявил, что Ронни Дио хотел записать ещё один альбом HEAVEN & HELL



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Гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi посетил премьеру первого в истории документального фильма о жизни и творчестве легендарного певца Ронни Джеймса Дио, состоявшуюся 26 сентября в в Лондоне, Curzon Soho Theatre. В беседе с Metal Talk на красной дорожке мероприятия Iommi сказал о своём покойном коллеге по группам BLACK SABBATH и HEAVEN & HELL следующее:

«Это было очень грустно, потому что мы были на подъёме, когда записали [дебютный альбом HEAVEN & HELL] "The Devil You Know", гастролировали и получали от этого настоящее удовольствие. И я помню разговор с Ронни, когда мы были в Японии. Однажды вечером мы пошли поужинать и стали обсуждать: "Не будем говорить, что собираемся гастролировать пять лет или около того. Мы просто попробуем и посмотрим, что из этого выйдет". Итак, мы провели тур, нам понравилось, мы получили от него удовольствие. И когда мы были в этом ресторане, я спросил Ронни: "Ты хочешь сделать что-нибудь ещё?" И он ответил: "О да. Мы должны записать ещё один альбом. Давайте сделаем ещё один альбом, проведём ещё одно турне". Таков был план. Вот что мы собирались сделать. И, конечно, Ронни не приехал. Но всё было очень хорошо, и мы отлично проводили время вместе. Нам нравилась совместная работа. Мне нравилось работать с Ронни».




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