3 фев 2021 : Новое видео MANUEL BARBARÁ



сегодня



Новое видео MANUEL BARBARÁ



MANUEL BARBARÁ представил видео на Moonrise, которая взята из дебютного альбома Moonrise, релиз которого намечен на 19 марта:



"Moonrise"

"The God Complex"

"Children of Prometheus"

"Mirrors I - Image"

"Mirrors II - Silver"

"Mirrors III - Reflection"

"The Nightmare Weaver"







