Новая композиция MANUEL BARBARÁ



MANUEL BARBARÁ представил композицию “A Different Horizon” feat. Jake Howsam, которая будет включена в новый EP, Whisper In A Storm, выходящий 13 сентября:



"Dead Hand" (feat. Jody Miller)

"A Different Horizon" (feat. Jake Howsam Lowe)











