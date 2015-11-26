|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Видео с текстом от OBVURT
OBVURT опубликовали официальное видео с текстом на песню "The First Light", которая взята из нового ЕР The Beginning, выход которого намечен на тридцать первое марта на Brutal Mind.
Трек-лист:
"Prelude Dm"
"Osteophyte"
"The First Light"
"Obverted" *
"Scars Of War"
"The End"
* Guest guitar solo by Michael Angelo Batio
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).