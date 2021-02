все новости группы







3 фев 2021 : Видео с текстом от OBVURT



OBVURT опубликовали официальное видео с текстом на песню "The First Light", которая взята из нового ЕР The Beginning, выход которого намечен на тридцать первое марта на Brutal Mind.



Трек-лист:



"Prelude Dm"

"Osteophyte"

"The First Light"

"Obverted" *

"Scars Of War"

"The End"



* Guest guitar solo by Michael Angelo Batio







