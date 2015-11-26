Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN 218
*HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS 97
*MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии 85
*ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Med... 84
*Честер Беннингтон очень переживал из-за критики последнего м... 27
[= ||| все новости группы



*

Obvurt

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от OBVURT



*
zoom
*
* *
OBVURT опубликовали официальное видео с текстом на песню "The First Light", которая взята из нового ЕР The Beginning, выход которого намечен на тридцать первое марта на Brutal Mind.

Трек-лист:

"Prelude Dm"
"Osteophyte"
"The First Light"
"Obverted" *
"Scars Of War"
"The End"

* Guest guitar solo by Michael Angelo Batio

Canadian Death Metal Trio OBVURT To Release Debut EP, The Beginning, In March



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 84

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом