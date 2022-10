сегодня



Новое видео OBVURT



"Invisible Enemy", новое видео OBVURT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Triumph Beyond Adversity", выход которого намечен на второе декабря на Unique Leader Records.



Трек-лист:



1. The Beginning

2. Second Chance

3. Invisible Enemy

4. Halfway From Theory

5. Renverser L’adversité

6. One Last Thing

7. Life And Death

8. Versus







