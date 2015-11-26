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Superlynx

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Новая песня SUPERLYNX



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"Electric Temple", новая песня SUPERLYNX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Electric Temple", выход которого намечен на Dark Essence Records 16 апреля.

Трек-лист:

01. Rising Flame
02. Electric Temple
03. Apocalypse
04. Moonbather
05. Sonic Sacrament
06. Returning Light
07. Laws Of Nature
08. Then you Move
09. Siren Sing
10. May




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