|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новая песня SUPERLYNX
"Electric Temple", новая песня SUPERLYNX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Electric Temple", выход которого намечен на Dark Essence Records 16 апреля.
Трек-лист:
01. Rising Flame
02. Electric Temple
03. Apocalypse
04. Moonbather
05. Sonic Sacrament
06. Returning Light
07. Laws Of Nature
08. Then you Move
09. Siren Sing
10. May
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).