Новая песня SUPERLYNX



"Electric Temple", новая песня SUPERLYNX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Electric Temple", выход которого намечен на Dark Essence Records 16 апреля.



Трек-лист:



01. Rising Flame

02. Electric Temple

03. Apocalypse

04. Moonbather

05. Sonic Sacrament

06. Returning Light

07. Laws Of Nature

08. Then you Move

09. Siren Sing

10. May







