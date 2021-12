сегодня



Новый ЕР SUPERLYNX выйдет зимой



SUPERLYNX восьмого декабря на Dark Essence Records выпустят новый ЕР, получивший название "Solstice", который будет доступен в цифровом варианте.



Трек-лист:



01. Born Too Late (Saint Vitus cover)

02. Spread Your Love (Black Rebel Motorcycle Club cover)

03. Something In The Way (Nirvana Cover)

04. Nature Boy (Nat King Cole / Eden Ahbez cover)

05. Reorbit

06. Cosmic Wave







