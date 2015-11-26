Новая песня WODE

"Vanish Beneath", новая песня группы WODE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Burn In Many Mirrors, выход которого запланирован на второе апреля. Запись проходила с Joe Clayton'ом в NØ Studio, мастеринг провел Magnus Lindberg, а за оформление отвечали Santiago Caruso (Stargazer) и Envoy Of Death Design.
Трек-лист:
"Lunar Madness"
"Serpent's Coil"
"Fire In The Hills"
"Sulphuric Glow"
"Vanish Beneath"
"Streams Of Rapture (I, II, III)"
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