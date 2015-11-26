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Wode

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



8 фев 2021 : 		 Новая песня WODE
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|||| 8 фев 2021

Новая песня WODE



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"Vanish Beneath", новая песня группы WODE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Burn In Many Mirrors, выход которого запланирован на второе апреля. Запись проходила с Joe Clayton'ом в NØ Studio, мастеринг провел Magnus Lindberg, а за оформление отвечали Santiago Caruso (Stargazer) и Envoy Of Death Design.

Трек-лист:

"Lunar Madness"
"Serpent's Coil"
"Fire In The Hills"
"Sulphuric Glow"
"Vanish Beneath"
"Streams Of Rapture (I, II, III)"

WODE To Release Burn In Many Mirrors LP In April, "Vanish Beneath" Now Streaming



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