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Wode

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



19 мар 2021 : 		 Новая песня WODE

8 фев 2021 : 		 Новая песня WODE
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Новая песня WODE



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"Lunar Madness", новая песня группы WODE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Burn In Many Mirrors", выход которого запланирован на второе апреля. Запись проходила с Joe Clayton'ом в NØ Studio, мастеринг провёл Magnus Lindberg, а за оформление отвечали Santiago Caruso (Stargazer) и Envoy Of Death Design.

Трек-лист:

"Lunar Madness"
"Serpent's Coil"
"Fire In The Hills"
"Sulphuric Glow"
"Vanish Beneath"
"Streams Of Rapture (I, II, III)"




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