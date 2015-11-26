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Rings of Saturn

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9 фев 2021 : 		 Новое видео RINGS OF SATURN

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7 июл 2017 : 		 Видео с текстом от RINGS OF SATURN

27 июн 2017 : 		 Трейлер нового альбома RINGS OF SATURN

11 июн 2017 : 		 RINGS OF SATURN о контракте с Nuclear Blast

3 июн 2017 : 		 Новый альбом RINGS OF SATURN увидит свет в июле

17 май 2016 : 		 RINGS OF SATURN на Nuclear Blast

3 сен 2015 : 		 Новая песня RINGS OF SATURN

10 апр 2015 : 		 Новое видео RINGS OF SATURN

20 окт 2014 : 		 Новый альбом RINGS OF SATURN доступен для прослушивания

24 сен 2014 : 		 Видео с текстом от RINGS OF SATURN

13 сен 2014 : 		 Трейлер нового альбома RINGS OF SATURN

18 июн 2014 : 		 RINGS OF SATURN завершили запись

19 янв 2014 : 		 RINGS OF SATURN расстались с барабанщиком

10 ноя 2012 : 		 Новый альбом RINGS OF SATURN выйдет в феврале

18 июн 2012 : 		 Детали нового альбома RINGS OF SATURN
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|||| 9 фев 2021

Новое видео RINGS OF SATURN



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“Abducted”, новое видео RINGS OF SATURN, доступно для просмотра ниже. Это переосмысленная версия композиции из альбома “Embryonic Anomaly”, выпущенного десять лет назад. По этому случаю коллектив решил перезаписать эту работу и выпустит ее 12 февраля.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ElectricRetard


10 фев 2021, 01:05		Небо и земля конечно.

В общем стало лучше, но свипсвипсвип-брейкдаун-свипсвипсвип остались. Я надеялся над партиями гитары все таки тоже поработают.


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