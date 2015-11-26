“Abducted”, новое видео RINGS OF SATURN, доступно для просмотра ниже. Это переосмысленная версия композиции из альбома “Embryonic Anomaly”, выпущенного десять лет назад. По этому случаю коллектив решил перезаписать эту работу и выпустит ее 12 февраля.
ElectricRetard
В общем стало лучше, но свипсвипсвип-брейкдаун-свипсвипсвип остались. Я надеялся над партиями гитары все таки тоже поработают.
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