9 фев 2021



Новое видео RINGS OF SATURN



“Abducted”, новое видео RINGS OF SATURN, доступно для просмотра ниже. Это переосмысленная версия композиции из альбома “Embryonic Anomaly”, выпущенного десять лет назад. По этому случаю коллектив решил перезаписать эту работу и выпустит ее 12 февраля.







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