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Rings of Saturn

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RINGS OF SATURN выгнали с Nuclear Blast



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Nuclear Blast имеет давнюю историю поддержки своих артистов, относясь к ним с максимальным уважением и честностью. В их число входят Lucas Mann и Rings Of Saturn. Nuclear Blast гордится тем, что оказывает такую поддержку и стремится к тому, чтобы все артисты чувствовали себя комфортно в прозрачных, честных отношениях со своим лейблом.

К сожалению, Lucas Mann от имени Rings Of Saturn нагло угрожает выступить с публичными заявлениями, «осуждающими Nuclear Blast в самых резких выражениях», если лейбл не уступит его необоснованным требованиям. Хотя Nuclear Blast действительно шокированы и опечалены действиями Lucas'a Mann'a, Nuclear Blast также не терпит угроз. Соответственно, Rings Of Saturn были исключены из списка артистов, подписанных на лейбл.

Nuclear Blast Drops RINGS OF SATURN -



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

father


2 май 2021, 11:53		Вот это поворот:)
Ну теперь интересно узнать, с чем он там выступит.

Red One


2 май 2021, 13:13		C хернёй какой-нить стопудов. Глупо с их стороны. NB походу сейчас главный тяжелый лейбл походу. Если не единственный хоть как-то заметный


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