сегодня



RINGS OF SATURN выгнали с Nuclear Blast



Nuclear Blast имеет давнюю историю поддержки своих артистов, относясь к ним с максимальным уважением и честностью. В их число входят Lucas Mann и Rings Of Saturn. Nuclear Blast гордится тем, что оказывает такую поддержку и стремится к тому, чтобы все артисты чувствовали себя комфортно в прозрачных, честных отношениях со своим лейблом.



К сожалению, Lucas Mann от имени Rings Of Saturn нагло угрожает выступить с публичными заявлениями, «осуждающими Nuclear Blast в самых резких выражениях», если лейбл не уступит его необоснованным требованиям. Хотя Nuclear Blast действительно шокированы и опечалены действиями Lucas'a Mann'a, Nuclear Blast также не терпит угроз. Соответственно, Rings Of Saturn были исключены из списка артистов, подписанных на лейбл.







+1 -0



( 2 ) просмотров: 1008