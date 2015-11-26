|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Вокалист JOURNEY на дебюте ALÍRIO NETTO
Frontiers Music Srl заключили соглашение с бразильским вокалистом ALÍRIO NETTO, который выпустит свой первый международный альбом, получивший название All Things Must Pass, в этом году. В качестве гостей в записи материала принимал участие вокалист JOURNEY Arnel Pineda.
Ранее Alírio был известен по работе на первом альбоме Khallice, двум дискам Age Of Artemis и группе SHAMAN.
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).