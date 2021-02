сегодня



Вокалист JOURNEY на дебюте ALÍRIO NETTO



Frontiers Music Srl заключили соглашение с бразильским вокалистом ALÍRIO NETTO, который выпустит свой первый международный альбом, получивший название All Things Must Pass, в этом году. В качестве гостей в записи материала принимал участие вокалист JOURNEY Arnel Pineda.



Ранее Alírio был известен по работе на первом альбоме Khallice, двум дискам Age Of Artemis и группе SHAMAN.







