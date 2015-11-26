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Alírio Netto

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Вокалист JOURNEY на дебюте ALÍRIO NETTO



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Frontiers Music Srl заключили соглашение с бразильским вокалистом ALÍRIO NETTO, который выпустит свой первый международный альбом, получивший название All Things Must Pass, в этом году. В качестве гостей в записи материала принимал участие вокалист JOURNEY Arnel Pineda.

Ранее Alírio был известен по работе на первом альбоме Khallice, двум дискам Age Of Artemis и группе SHAMAN.

Brazil's ALГЌRIO NETTO Signs With Frontiers; JOURNEY Vocalist ARNEL PINEDA Appears On International Debut



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